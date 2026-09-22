Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Performance im Blick 22.09.2026 10:03:35

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Scout24-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Scout24-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 63,34 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 157,878 Scout24-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 825,07 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 21.09.2026 auf 74,90 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,25 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Scout24 einen Börsenwert von 5,03 Mrd. Euro. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Scout24-Anteilsschein bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scout24

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08.09.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
08.09.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
07.08.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
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