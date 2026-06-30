Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Investment
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30.06.2026 10:03:52
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 30.06.2021 wurde die Scout24-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 71,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Scout24-Papier investiert hätte, hätte er nun 140,607 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 222,16 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 29.06.2026 auf 72,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,22 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Scout24 belief sich jüngst auf 5,06 Mrd. Euro. Scout24-Anteile wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Scout24-Anteils bei 30,75 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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