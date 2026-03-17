DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scout24-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Scout24-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,42 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 328,785 Scout24-Aktien im Depot. Die gehaltenen Scout24-Papiere wären am 16.03.2026 23 228,67 EUR wert, da der Schlussstand 70,65 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 23 228,67 EUR entspricht einer Performance von +132,29 Prozent.

Der Scout24-Wert an der Börse wurde auf 5,00 Mrd. Euro beziffert. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Scout24-Aktie belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at