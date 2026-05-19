DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Scout24-Investment gewesen.

Am 19.05.2025 wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Scout24-Anteile betrug an diesem Tag 116,00 EUR. Bei einem Scout24-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,207 Scout24-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 72,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 267,24 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,33 Prozent verringert.

Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,07 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 wurden Scout24-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Scout24-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at