DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Scout24-Aktie gebracht.

Am 06.10.2025 wurden Scout24-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 104,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,606 Scout24-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 651,30 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 05.10.2026 auf 67,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,87 Prozent verringert.

Am Markt war Scout24 jüngst 4,67 Mrd. Euro wert. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Papiers auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at