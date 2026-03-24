Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Frühe Anlage
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24.03.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Scout24-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Scout24-Papier bei 97,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,025 Scout24-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,12 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 23.03.2026 auf 64,50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 33,88 Prozent.
Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,56 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Scout24-Aktie auf 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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