DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Scout24-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Scout24-Papier bei 97,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,025 Scout24-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,12 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 23.03.2026 auf 64,50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 33,88 Prozent.

Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,56 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Scout24-Aktie auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at