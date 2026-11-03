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Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Profitable Scout24-Anlage? 03.11.2026 10:03:41

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Scout24-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 100,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 99,404 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 86,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 563,62 EUR wert. Damit wäre die Investition um 14,36 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Scout24 einen Börsenwert von 5,79 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 wurden Scout24-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Scout24-Aktie lag beim Börsengang bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scout24

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