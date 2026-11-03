Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Profitable Scout24-Anlage?
|
03.11.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 100,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 99,404 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 86,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 563,62 EUR wert. Damit wäre die Investition um 14,36 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Scout24 einen Börsenwert von 5,79 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 wurden Scout24-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Scout24-Aktie lag beim Börsengang bei 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
02.11.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.11.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|84,80
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.