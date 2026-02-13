Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Stockdividende
|
13.02.2026 10:02:28
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Siemens Aktionären eine Freude
Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Siemens am 12.02.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR auszuzahlen. Damit wurde die Siemens-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,88 Prozent erhöht. 4,09 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,35 Prozent an.
Veränderung der Siemens-Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung schloss die Siemens-Aktie via XETRA bei einem Wert von 257,00 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Siemens wird das Siemens-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Siemens-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Zahlung der Dividende an die Siemens-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Siemens weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,33 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,87 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Siemens via XETRA 94,82 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 106,70 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Siemens
Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 5,63 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,21 Prozent zurückgehen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Siemens
Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Siemens beträgt aktuell 199,943 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Siemens weist aktuell ein KGV von 18,71 auf. Im Jahr 2025 erzielte Siemens einen Umsatz von 78,914 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 12,25 EUR.
