DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Siemens-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 137,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,273 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 2 020,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 277,85 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 102,07 Prozent zugenommen.

Siemens wurde am Markt mit 217,70 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at