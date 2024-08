DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren eingefahren

Am 14.08.2019 wurde das Siemens-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siemens-Anteile bei 77,66 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,877 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 046,59 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 13.08.2024 auf 158,94 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 104,66 Prozent.

Am Markt war Siemens jüngst 123,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at