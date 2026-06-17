DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Siemens-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Siemens-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 137,40 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72,780 Siemens-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 273,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 872,63 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,73 Prozent zugenommen.

Der Siemens-Wert an der Börse wurde auf 206,08 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at