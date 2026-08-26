Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Siemens-Investment 26.08.2026 10:03:29

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Siemens-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siemens-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 234,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,426 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 121,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 285,55 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 21,56 Prozent vermehrt.

Siemens markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 213,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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