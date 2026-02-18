DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Siemens-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Siemens-Aktie letztlich bei 145,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,688 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 235,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162,09 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 62,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens belief sich zuletzt auf 183,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at