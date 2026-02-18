Siemens Aktie

Lohnende Siemens-Anlage? 18.02.2026 10:04:02

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Siemens-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Siemens-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Siemens-Aktie letztlich bei 145,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,688 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 235,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162,09 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 62,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens belief sich zuletzt auf 183,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

