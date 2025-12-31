DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens-Aktie gebracht.

Das Siemens-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 117,52 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Siemens-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,851 Siemens-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (239,15 EUR), wäre die Investition nun 203,50 EUR wert. Damit wäre die Investition 103,50 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Siemens betrug jüngst 184,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at