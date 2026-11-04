Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Siemens-Investmentbeispiel 04.11.2026 10:03:34

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Siemens-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Siemens-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 145,94 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,852 Siemens-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 848,36 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 03.11.2026 auf 269,75 EUR belief. Damit wäre die Investition um 84,84 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Siemens eine Marktkapitalisierung von 206,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com

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