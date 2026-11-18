Anleger, die vor Jahren in Siemens-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 218,15 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,458 Siemens-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 269,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,68 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 207,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at