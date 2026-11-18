Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lohnender Siemens-Einstieg?
|
18.11.2026 10:03:19
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 218,15 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,458 Siemens-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 269,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,68 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 207,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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