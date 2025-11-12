Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable Siemens-Anlage? 12.11.2025 10:03:49

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Siemens-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Siemens-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 84,69 EUR. Bei einem Siemens-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 118,075 Siemens-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2025 auf 247,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 211,69 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 192,12 Prozent.

Der Siemens-Wert an der Börse wurde auf 192,84 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten