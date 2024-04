DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.04.2019 wurden Siemens-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Siemens-Papier an diesem Tag 95,21 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,050 Siemens-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.04.2024 auf 175,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,16 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,16 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Siemens eine Börsenbewertung in Höhe von 136,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at