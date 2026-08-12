Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Siemens-Investment 12.08.2026 10:04:01

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Siemens-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Siemens-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 142,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,013 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 965,29 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Papiers am 11.08.2026 auf 280,25 EUR belief. Mit einer Performance von +96,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Siemens-Wert an der Börse wurde auf 211,11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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