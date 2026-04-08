DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.04.2025 wurde die Siemens-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 182,74 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Siemens-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,472 Siemens-Aktien. Die gehaltenen Siemens-Papiere wären am 07.04.2026 1 149,17 EUR wert, da der Schlussstand 210,00 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 14,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens belief sich zuletzt auf 162,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at