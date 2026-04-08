DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Siemens Energy-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Siemens Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,808 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 710,29 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 07.04.2026 auf 147,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 610,29 Prozent erhöht.

Der Siemens Energy-Wert an der Börse wurde auf 128,05 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Siemens Energy-Aktie belief sich damals auf 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at