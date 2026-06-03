Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Lohnendes Siemens Energy-Investment? 03.06.2026 10:03:41

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Siemens Energy-Einstiegs gewesen.

Siemens Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 24,40 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 409,836 Siemens Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.06.2026 64 967,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 158,52 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +549,67 Prozent.

Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 136,86 Mrd. Euro wert. Am 28.09.2020 wagte die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Energy-Anteils bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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