DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Siemens Energy-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Siemens Energy-Aktie an diesem Tag 26,18 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 38,197 Siemens Energy-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 155,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 932,01 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 493,20 Prozent.

Der Börsenwert von Siemens Energy belief sich zuletzt auf 145,78 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Energy-Papiers bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at