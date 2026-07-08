Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Lohnendes Siemens Energy-Investment? 08.07.2026 10:03:40

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Siemens Energy-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Siemens Energy-Aktie an diesem Tag 26,18 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 38,197 Siemens Energy-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 155,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 932,01 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 493,20 Prozent.

Der Börsenwert von Siemens Energy belief sich zuletzt auf 145,78 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Energy-Papiers bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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