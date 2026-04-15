Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Lohnender Siemens Energy-Einstieg? 15.04.2026 10:04:18

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Siemens Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 33,898 Siemens Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens Energy-Papiers auf 170,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 795,25 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 479,53 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 141,90 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Energy-Aktie bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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