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Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Siemens Energy-Investition im Blick 18.03.2026 10:04:50

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Siemens Energy-Investment gewesen.

Am 18.03.2021 wurde das Siemens Energy-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Siemens Energy-Anteile an diesem Tag 30,74 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,253 Siemens Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (149,85 EUR), wäre das Investment nun 487,48 EUR wert. Damit wäre die Investition 387,48 Prozent mehr wert.

Alle Siemens Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 128,17 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Energy-Anteils bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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