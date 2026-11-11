Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Rentabler Siemens Energy-Einstieg?
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11.11.2026 10:03:54
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht
Das Siemens Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Siemens Energy-Anteile an diesem Tag bei 107,50 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investierten, hätten nun 9,302 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 114,79 EUR, da sich der Wert einer Siemens Energy-Aktie am 10.11.2026 auf 119,84 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 11,48 Prozent vermehrt.
Am Markt war Siemens Energy jüngst 104,77 Mrd. Euro wert. Am 28.09.2020 wagte die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Energy-Papiers lag damals bei 22,01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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