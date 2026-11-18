Bei einem frühen Investment in Siemens Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.11.2023 wurde die Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Siemens Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 856,164 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 107 020,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 125,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 970,21 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 108,89 Mrd. Euro wert. Siemens Energy-Anteile wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at