Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Siemens Energy-Anlage im Blick
|
18.11.2026 10:03:19
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 18.11.2023 wurde die Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Siemens Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 856,164 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 107 020,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 125,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 970,21 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 108,89 Mrd. Euro wert. Siemens Energy-Anteile wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
|STOXX-Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|130,70
|2,96%