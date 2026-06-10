DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,73 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,044 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.06.2026 599,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 148,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 499,68 Prozent erhöht.

Alle Siemens Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 134,84 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 fand der erste Handelstag der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA statt. Die Siemens Energy-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at