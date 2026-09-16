Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Investmentbeispiel 16.09.2026 10:03:41

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Siemens Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 16.09.2025 wurde die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94,04 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 106,338 Anteilen. Die gehaltenen Siemens Energy-Anteile wären am 15.09.2026 14 142,92 EUR wert, da der Schlussstand 133,00 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 41,43 Prozent.

Am Markt war Siemens Energy jüngst 113,47 Mrd. Euro wert. Am 28.09.2020 wagte die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Energy-Papiers bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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