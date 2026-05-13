DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 13.05.2021 wurde die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,26 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 412,201 Siemens Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.05.2026 69 859,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 169,48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 598,60 Prozent vermehrt.

Der Siemens Energy-Wert an der Börse wurde auf 152,68 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Siemens Energy-Anteils fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Energy-Anteils bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at