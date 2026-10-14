Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Lukrative Siemens Energy-Anlage?
|
14.10.2026 10:05:04
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.10.2025 wurde die Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 106,15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,942 Siemens Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 143,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,77 Prozent erhöht.
Siemens Energy wurde am Markt mit 125,55 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Siemens Energy-Papiers auf 22,01 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:59
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|136,82
|-5,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.