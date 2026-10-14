Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Lukrative Siemens Energy-Anlage? 14.10.2026 10:05:04

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.10.2025 wurde die Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 106,15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,942 Siemens Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 143,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,77 Prozent erhöht.

Siemens Energy wurde am Markt mit 125,55 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Siemens Energy-Papiers auf 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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