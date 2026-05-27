Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Rentabler Siemens Energy-Einstieg? 27.05.2026 10:03:35

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.05.2025 wurden Siemens Energy-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 85,40 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,710 Siemens Energy-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 2 122,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 181,30 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 112,30 Prozent gleich.

Alle Siemens Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 155,06 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 fand der erste Handelstag der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Energy-Papiers lag damals bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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