DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 27.05.2025 wurden Siemens Energy-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 85,40 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,710 Siemens Energy-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 2 122,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 181,30 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 112,30 Prozent gleich.

Alle Siemens Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 155,06 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 fand der erste Handelstag der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Energy-Papiers lag damals bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at