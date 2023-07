DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Healthineers abgeworfen

Vor Jahren in Siemens Healthineers eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Siemens Healthineers-Papier bei 37,85 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 264,201 Siemens Healthineers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 511,23 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 19.07.2023 auf 51,14 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 35,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 56,57 Mrd. Euro. Siemens Healthineers-Papiere wurden am 16.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils lag damals bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at