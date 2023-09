DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Healthineers eingefahren

Vor Jahren in Siemens Healthineers eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.09.2022 wurden Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 41,88 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,388 Siemens Healthineers-Papiere. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Papiere wären am 27.09.2023 112,85 EUR wert, da der Schlussstand 47,26 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,85 Prozent erhöht.

Der Siemens Healthineers-Wert an der Börse wurde auf 52,97 Mrd. Euro beziffert. Am 16.03.2018 fand der erste Handelstag des Siemens Healthineers-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Healthineers-Papiers lag damals bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at