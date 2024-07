DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Siemens Healthineers-Anteile an diesem Tag 35,68 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 280,269 Siemens Healthineers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 061,66 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 17.07.2024 auf 53,74 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 15 061,66 EUR entspricht einer Performance von +50,62 Prozent.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 60,34 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Papiere fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at