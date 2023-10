DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Siemens Healthineers-Investition eingebracht

Vor Jahren Siemens Healthineers-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.10.2018 wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,90 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 294,985 Siemens Healthineers-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 11.10.2023 auf 47,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 126,84 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,27 Prozent erhöht.

Siemens Healthineers war somit zuletzt am Markt 54,12 Mrd. Euro wert. Am 16.03.2018 fand der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Healthineers-Aktie bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at