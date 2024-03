DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siemens Healthineers-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 200,803 Siemens Healthineers-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 261,04 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers am 13.03.2024 auf 56,08 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 12,61 Prozent.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 63,78 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Healthineers-Papiers lag damals bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at