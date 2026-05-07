DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Siemens Healthineers-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,58 EUR. Bei einem Siemens Healthineers-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,468 Siemens Healthineers-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 764,49 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers am 06.05.2026 auf 35,61 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,55 Prozent verringert.

Siemens Healthineers wurde am Markt mit 39,31 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Siemens Healthineers-Papiers fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Siemens Healthineers-Aktie wurde der Erstkurs mit 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at