Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Lohnender Siemens Healthineers-Einstieg? 10.09.2026 10:03:55

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Siemens Healthineers-Anteile an diesem Tag bei 57,28 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investierten, hätten nun 17,458 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Papiere wären am 09.09.2026 675,45 EUR wert, da der Schlussstand 38,69 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,45 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Siemens Healthineers zuletzt 43,65 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Papiere an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Das Siemens Healthineers-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: testing / Shutterstock.com

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