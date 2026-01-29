DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Siemens Healthineers-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Siemens Healthineers-Papier an diesem Tag bei 46,28 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 216,076 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie auf 42,47 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 176,75 EUR wert. Mit einer Performance von -8,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 48,25 Mrd. Euro wert. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at