Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Profitable Siemens Healthineers-Investition?
|
29.01.2026 10:03:56
DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Siemens Healthineers-Papier an diesem Tag bei 46,28 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 216,076 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie auf 42,47 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 176,75 EUR wert. Mit einer Performance von -8,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 48,25 Mrd. Euro wert. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie belief sich damals auf 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
17:59
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt schlussendlich deutlich (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)