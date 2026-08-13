DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,46 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,682 Siemens Healthineers-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,64 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 12.08.2026 auf 39,03 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,36 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 44,31 Mrd. Euro. Die Siemens Healthineers-Aktie wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at