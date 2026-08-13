Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Langfristige Performance
|
13.08.2026 10:03:44
DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,46 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,682 Siemens Healthineers-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,64 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 12.08.2026 auf 39,03 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,36 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 44,31 Mrd. Euro. Die Siemens Healthineers-Aktie wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
10.08.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.08.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Siemens Healthineers-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie (finanzen.at)
|
06.08.26
|DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.08.26
|Siemens macht Fortschritte bei Abspaltung von Healthineers (dpa-AFX)
|
04.08.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
04.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)