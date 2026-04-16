Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Frühe Investition 16.04.2026 10:03:28

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 53,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,692 Siemens Healthineers-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.04.2026 716,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,34 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,34 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Siemens Healthineers eine Börsenbewertung in Höhe von 42,76 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 fand der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens AG

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