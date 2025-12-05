Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
05.12.2025 10:03:38
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Symrise-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 62,08 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 161,082 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Symrise-Aktie auf 68,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 047,04 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 10,47 Prozent gleich.
Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Symrise
Analysen zu Symrise AG
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
