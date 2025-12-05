DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Symrise-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Symrise-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 62,08 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 161,082 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Symrise-Aktie auf 68,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 047,04 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 10,47 Prozent gleich.

Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at