WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

Profitabler Symrise-Einstieg? 05.12.2025 10:03:38

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Symrise-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Symrise-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 62,08 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 161,082 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Symrise-Aktie auf 68,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 047,04 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 10,47 Prozent gleich.

Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

Analysen zu Symrise AG

26.11.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Symrise Buy UBS AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
