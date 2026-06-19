Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Investment im Blick
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19.06.2026 10:04:24
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen
Symrise-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 55,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Symrise-Papier investiert hätte, befänden sich nun 181,291 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 507,61 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 18.06.2026 auf 85,54 EUR belief. Damit wäre die Investition 55,08 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Symrise eine Marktkapitalisierung von 11,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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