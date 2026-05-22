Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Lukrativer Symrise-Einstieg?
|
22.05.2026 10:04:00
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren eingefahren
Am 22.05.2016 wurde die Symrise-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Symrise-Anteile bei 56,05 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,841 Symrise-Papiere. Die gehaltenen Symrise-Papiere wären am 21.05.2026 1 384,83 EUR wert, da der Schlussstand 77,62 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 38,48 Prozent.
Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
|
15:59
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: DAX am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
21.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
21.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)