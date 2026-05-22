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Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Lukrativer Symrise-Einstieg? 22.05.2026 10:04:00

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Symrise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.05.2016 wurde die Symrise-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Symrise-Anteile bei 56,05 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,841 Symrise-Papiere. Die gehaltenen Symrise-Papiere wären am 21.05.2026 1 384,83 EUR wert, da der Schlussstand 77,62 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 38,48 Prozent.

Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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