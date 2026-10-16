DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Symrise-Investment verdienen können.

Die Symrise-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 78,80 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Symrise-Aktie investiert, befänden sich nun 12,690 Symrise-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 261,42 EUR, da sich der Wert einer Symrise-Aktie am 15.10.2026 auf 99,40 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 26,14 Prozent gleich.

Symrise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at