Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Hochrechnung
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06.11.2026 10:03:30
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Symrise-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58,76 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hat, hat nun 17,018 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 667,12 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 05.11.2026 auf 97,96 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +66,71 Prozent.
Am Markt war Symrise jüngst 13,15 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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