DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Symrise-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Symrise-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 99,08 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,009 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at