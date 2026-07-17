Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 17.07.2026 10:03:58

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Symrise-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.07.2016 wurden Symrise-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Symrise-Anteile bei 62,69 EUR. Bei einem Symrise-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,595 Symrise-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,67 EUR, da sich der Wert einer Symrise-Aktie am 16.07.2026 auf 89,44 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 142,67 EUR entspricht einer Performance von +42,67 Prozent.

Insgesamt war Symrise zuletzt 12,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten