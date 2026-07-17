DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Symrise-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.07.2016 wurden Symrise-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Symrise-Anteile bei 62,69 EUR. Bei einem Symrise-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,595 Symrise-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,67 EUR, da sich der Wert einer Symrise-Aktie am 16.07.2026 auf 89,44 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 142,67 EUR entspricht einer Performance von +42,67 Prozent.

Insgesamt war Symrise zuletzt 12,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at