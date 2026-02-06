Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Investition
|
06.02.2026 10:04:18
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Symrise-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 97,58 EUR. Bei einem Symrise-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,248 Symrise-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 756,30 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 05.02.2026 auf 73,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,37 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Symrise einen Börsenwert von 10,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
04.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.02.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Symrise AG
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|72,78
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.