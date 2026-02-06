Symrise Aktie

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

Symrise-Investition 06.02.2026 10:04:18

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Symrise-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Symrise-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 97,58 EUR. Bei einem Symrise-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,248 Symrise-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 756,30 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 05.02.2026 auf 73,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,37 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Symrise einen Börsenwert von 10,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

05.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
16.01.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
