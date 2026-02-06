DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Symrise-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Symrise-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 97,58 EUR. Bei einem Symrise-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,248 Symrise-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 756,30 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 05.02.2026 auf 73,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,37 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Symrise einen Börsenwert von 10,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at